وزير التربية: تأجيل العودة الحضورية للمدارس الرسمية والخاصة لجميع الصفوف إلى 12 تشرين الأول

وزع المكتب الاعلامي لوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب بيانا معدلا حول القرارات التي اتخذت بعد اجتماع لجنة كورونا في السراي الحكومي و جاء فيه :

“أولا : بسبب تخطي نسبة الحالات الإيجابية 8% من الفحوصات خلال الأسبوعين الأخيرين، ان هذه النسبة وفق المراجع الصحية تعد خطرة للعودة الحضورية إلى المدارس، وحفاظا على الوضع الصحي في لبنان، تقرر تأجيل العودة الحضورية للمدارس الرسمية والخاصة لجميع الصفوف (من الروضات حتى صف الثالث ثانوي ضمنا) والمعاهد حتى مستوى البكالوريا،إلى يوم الاثنين الواقع فيه 12 تشرين الأول 2020 على ان نصدر قرارا بهذه التفاصيل لاحقا. وتستكمل الإمتحانات الرسمية مع اتخاذ الإجراءات الصحية المطلوبة.









ثانيا:تم تمديد قرار مجلس الوزراء المتعلق بمضاعفة سرعة الإنترنت وحجم الإستهلاك في شكل مؤقت والاشتراكات الأرضية، وذلك ضمن الإمكانات الفنية المتوافرة ومن دون تكاليف إضافية.

ثالثا:أمنا بالاشتراك مع المنظمات والدول المانحة القرطاسية بالمجان لمئة وخمسين الف تلميذ من الصف الأول إلى الصف السادس في المدارس الرسمية، ونعمل على تأمين الباقي .

رابعا: أمنا كمامات وادوات تعقيم وموازين حرارة ومواد اخرى بالمجان لكل المدارس والثانويات الرسمية.

خامسا:أمنا ترميم جميع المؤسسات التعليمية الرسمية من مدارس وثانويات وكليات الجامعة اللبنانية، وعددا من المؤسسات الجامعية الخاصة المتضررة بسبب إنفجار المرفا الآثم .

سادسا:حولنا 8 ملايين دولار اميركي إلى مصرف لبنان لصالح صناديق المدارس والمتوسطات الرسمية، وسوف يتم تسليم المبلغ على سعر المنصة. وسوف نحول قريبا مبلغ 8 ملايين دولار أميركي إلى جميع المدارس والثانويات الرسمية.

في هذا الوضع الصحي الصعب نتمنى على الجميع الإستفادة من الأسبوعين المقبلين للالتزام بالإجراءات الوقائية لخفض نسبة الإصابات لنتمكن من تأمين العودة إلى المدارس من خلال التعلم المدمج وإكمال العمل مع باقي الوزارات المعنية لتأمين مستلزمات التعلم عن بعد.

وتم الإتفاق مع وزير الصحة العامة على مواكبة العودة الحضورية إلى المدارس من خلال إجراء فحص ال p c r بالمجان لأي حالة مشتبه بها وفق بروتوكول صحي تربوي محدد.

باختصار ستبقى المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد حتى مستوى البكالوريا مقفلة حضوريا لمدة اسبوعين. ونشدد على عدم التدريس الحضوري حتى لتلامذة صفوف الشهادات الرسمية في القطاعين الرسمي والخاص قبل تاريخ 12 تشرين الاول، ولكننا سوف نستكمل إجراء الإمتحانات الرسمية المحددة في هذين الأسبوعين مع اتخاذ الاجراءات الضرورية.

وننتهز هذه الفرصة للطلب من الجميع التزام الإجراءات الوقائية للمحافظة على قطاعنا التربوي، هذا القطاع الذي يصنع أجيال لبنان الغد”.