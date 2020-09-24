ابراهيم يحذر: الاضراب المفتوح في حال لم تلغ محاضر الضبط في حق اصحاب الافران

حذر نائب رئيس اتحاد المخابز والافران في لبنان علي ابراهيم، “من عدم البت بموضوع محاضر الضبط التي نظمت بحق الافران والتي كانت بمثابة تجن وكيدية على الافران انذاك، خصوصا وان وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه قد انصف اصحاب الافران وزاد سعر ربطة الخبز 900 غرام 500 ليرة لبنانية”.

واشار ابراهيم الى ان “ما حصل كان نوعا من الخلاف بين وزارة الاقتصاد والافران على صحة ما كانت تطرحه نقابات الافران منذ فترة طويلة”.









وقال :”لقد وعدنا وزير الاقتصاد الاسبق منصور بطيش بالغاء هذه المحاضر، وكذلك فعل الوزير الحالي راوول نعمه، الا اننا فوجئنا باستدعاء الافران والمخابز الى حضور جلسة محاكمة في 1 تشرين الاول المقبل، علما ان الافران تمر حاليا بازمات ومصاعب شتى لتأمين الرغيف، اولها غياب اليد العاملة الخبيرة ونوعية ضعيفة من الطحين، لذلك يعلن اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان الاضراب المفتوح في حال لم تلغ كل هذه المحاضر التي تم تسطيرها بشكل مخالف للواقع في حق اصحاب الافران”.

وناشد ابراهيم وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه، العمل فورا على معالجة هذا الموضوع واقفال الملف لدى القضاء”.

واكد ان “الاتحاد يقدر ويحترم عمل القضاء النزيه، املين منه البت ايجابا بهذا الملف، علما اننا لسنا ضد القضاء الذي يقوم بواجباته، ولا نضغط عليه ببياننا هذا”.

واوضح ابراهيم انه وجه كتابا الى وزير الاقتصاد والتجارة بناء على طلبه، لبت موضوع محاضر الضبط منذ شهر ولغاية اليوم لم يبت.