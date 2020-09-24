السيد: أديب واجهة لسعد وفريقه

غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “أديب واجهة لسعد وفريقه، لا تهمّهم وزارة المال ولا الحصول على ثقة المجلس، بل أن يبصم الرئيس عون على الحكومة، فتصبح تصريف أعمال بغطاء دولي لتفعل ما تشاء، مِن إلغاء دور الرئيس الى ترسيم الحدود وما بينهما، تماماً كما فعل السنيورة مع لحود بين 2006 و2008، وأوصل البلد إلى فتنة 7 أيار”.









وأضاف: “المبادرة الفرنسية فرصة نادرة، وعلى الطباخين اللبنانيين أن يؤلفوا الحكومة بإتجاه إسقاط الفساد وإصلاح البلد وليس بذهنية الغالب والمغلوب! ألم تتم مشاورة الحريري بكل ما يتعلق بحكومة حسّان ديب وموافقته على رئيسها وبعض وزرائها؟! وهل حاولت 8 آذار من خلالها الإنقلاب على إستراتجية البلد؟!”