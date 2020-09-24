الأزهر على خط أغنية أصالة.. ننصح بعدم الاستماع

وتعرضت أصالة لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول الأغنية التي تقول كلماتها “رفقاً بمن عنهن قيل استوصوا خيرا بالنساء فقد خلقن بضعفهن وزادهن الله حياء”.

ورد محمد أبونعمة، مؤلف الأغنية، على الأمر مستشهدًا باقتباس الشعراء مثل الأصفهاني وامرئ القيس وأبونواس وغيرهم، منذ نزول القرآن الكريم، كلمات منه في قصائدهم الشعرية.

وأشار أبونعمة، خلال مداخلة له في برنامج “التاسعة” الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إلى بعض شعراء الجيل الجديد الذين استعانوا أيضًا ببعض آيات القرآن الكريم في قصائدهم.

وأوضح أنه من الناحية الفقهية “اجتهد في البحث في هذه المسألة ووجد أن جمهور العلماء أباحوا الاقتباس ما دام لا يخدش الحياء أو يتم توظيفه في غرض دنيء” ، مشيرًا إلى أنه أراد استخدام الاقتباس في غرض محمود وليس دنيء وهو “التوجيه بحسن معاملة النساء، ولم يجد أنسب من الحديث الشريف لتوصيل مثل هذه الرسالة للناس”.

كما دخل بعض رجال الدين على الخط. وقال عبدالمنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، “إنه ليس من اللائق أن يُذكر نص القرآن الكريم أو الحديث الشريف، ويتم تحويله إلى أغنية، ونحن نعرف أن الأغاني للتسلية والسمر”. وتابع “الدين لا يُستعمل كوجبات سريعة ولكن يحتاج إلى تأنّ وتعليم وقراءة، وفهم كل كلمة منه وتُؤخذ منه الأحكام الشرعية والمستحب والمكروه”.

وكان لأحمد تركي، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، رأي آخر، إذ انتقد الهجوم الحاد الموجه ضد أصالة على مواقع التواصل، واتهامها باستخدام حديث نبوي في الأغنية.

واعتبر تركي، في تصريحات صحافية، أن الهجوم مبالغ فيه، موضحا أن الأغنية لا تتضمن سوى معان سامية، ولم تذكر قول رسول الله في الأغنية.

وقال تركي إنه “يجوز تحويل تلك المعاني السامية إلى أغان مثلما فعلت أصالة، وانتشار هذه الأغنية، يزيد من انتشار المعاني الرفيعة والسامية”.

وكانت الفنانة أصالة قد تعرضت لهجوم كبير إثر أغنية “رفقا”، ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغا عنيفا ضد الفنانة بعنوان #أصالة_إخرسي، شنت ضمنه مغردات خليجيات هجوما حادا على المغنية السورية بسبب استنقاصها النساء ووصفهن بالضعيفات.

وكتبت مغردة في هذا السياق:

[email protected]

أغنية أصالة نصري الجديدة رفقا، اليوم سمعت شوي منها بالصدفة، قمة الذكورية، قمة التطرف، قمة الرجعية قمة الإرهاب.