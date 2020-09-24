يهرّب وقود لبنان إلى سوريا بنصف مليار دولار.. تفاصيل سيطرة شركات لحزب الله على الوقود، وهذه أسماؤها

يعيش اللبنانيون أوضاعاً شديدة الصعوبة منذ أن ضربت البلاد أزمة ارتفاع سعر الدولار أواخر العام الماضي، ولم يكد اللبنانيون يفيقون من أزمة الدولار وانفجار مرفأ بيروت وغلاء الأسعار، إلا ودخلت عليهم أزمة اضطرار الدولة إلى رفع الدعم عن المحروقات وبعض السلع.

وفي الوقت الذي تأهب فيه اللبنانيون للتعامل مع أزماتهم المتلاحقة بشيء من الصبر حتى تمر عاصفة الأزمة الاقتصادية، اكتشف بعضهم أن هناك من يستفيد من أزماتهم، بل يشارك في صنعها؛ سعياً وراء تحقيق أرباح أكبر على حساب الشعب المكلوم.









فقد ألقت أزمة نفاد الوقود من السوق المحلي بظلالها لتزيد من معاناة الشعب، إذ اكتشف اللبنانيون أن شركات كبرى تابعة للثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل، تحتكر استيراد وتوزيع الوقود، وبدلاً من بيعه بالسوق المحلي وتوزيعه على محطات بيع الوقود، تقوم هذه الشركات بتهريبه إلى سوريا لدعم اقتصاد بشار الأسد وترك الشعب اللبناني في انتظار جالون الوقود أمام المحطات المغلقة بالأيام.

فكبار التجّار المحسوبون على الدولة وأحزابها الحاكمة شكّلوا ما وصفه اللبنانيون بـ”مافيا” احتكارالنفط والمواد الغذائية أيضاً، إذ يحصلون على الحصّة الأكبر ويمنعون منها صغار التجار، ويتحكمون بأسعارها، في حين تغمض الدولة أعينها عن الفساد الذي يُنهك اقتصاد الدول، وتترك المواطن فريسة لهذه الشركات وهذه الأحزاب؛ ما دفع المواطنين إلى اتهام الدولة بالاشتراك في هذا الفساد.

رغم الاحتجاجات الشعبية المتكررة على الأوضاع الاقتصادية إلا أن هناك من يستفيد من الأزمة ولا يبالي بمعاناة الشعب/رويترز

شركات تابعة لحزب الله وحركة أمل

كشفت مصادر خاصة لـ”عربي بوست”، أن إحدى الشركات التي توزّع المحروقات على محطّات الوقود وتستورده من الخارج هي شركة “ليكوي غاز”، وهي تابعة لرئيسي التيار الوطني الحر وتيار المردة.

وأن هذه الشركة تستورد النفط من الخارج بسعر الصرف الرسمي (1500 ليرة مقابل الدولار الواحد)، ولا تتبع للدولة أكثر من ربع الكميّة تقريباً، حسبما يقول المصدر.

وتؤكد المصادر أن هذه الشركة بعد توزيع حصة الدولة على المحطات التابعة لهاـ المدنية والعسكريةـ تقوم بتوزيع الكميّة الباقية على محطّات الوقود العامةـ التي تبيع للمواطنينـ بسعر السوق السوداء (أي نحو 7500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد اليوم)؛ ما يدفع أصحاب المحطّات إلى رفع سعر تنك البنزين والمازوت بالمخالفة للقانون.

تهريب النفط إلى سوريا

ما يزيد الطين بلة، قيام بعض التجار المحسوبين على حزب الله بتخزين البنزين والمحروقات الأخرى؛ لبيعها بعد رفع الدعم عنها، كما أعلن مصرف لبنان قبل أيام.

وتؤكد المصادر أن شركة “أو جي إم” التابعة لرجل الأعمال “ج.ع” وتعد مركز التوزيع الأساسي في طرابلس، حيث يدعمها الثنائي الشيعي- حركة أمل وحزب الله- وأيضاً شركة “ليكوي غاز”، يخزّنون البضاعة النفطية التي لم توزّع، في مستودعات بمنطقة بطريق المطار ووادي خالد، ومن هناك تتمّ عمليات تخزين تحت أعين أجهزة الدولة، بهدف إعادة بيعها بعد رفع الدعم عن المواد النفطية.

فيما تتمّ عملية التهريب إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية المفتوحة، وتستخدم في عملية التهريب الدراجات النارية والشاحنات، وهناك يباع الوقود بأضعاف سعره في لبنان.

من جانب آخر يؤكد المهندس محمد بصبوص، أحد المختصين بمتابعة ملف التهريب، أن كمية المحروقات التي يهرّبها حزب الله إلى سوريا تزيد قيمتها على 450 مليون دولار، وأن هذا الرقم قد زاد بعد تطبيق العقوبات على سوريا.

سرقة المحروقات تفاقم من معاناة الشعب اللبناني/ رويترز

محطات الوقود مغلقة منذ أيام

في البقاع، أغلقت محطّات الوقود أبوابها منذ أيام وحتى اليوم؛ ما أدى إلى غضبة شعبية خرج فيها الأهالي يهددون مُلّاك محطّات الوقود، وأطلقوا عليها النار؛ لإجبارهم على إعادة فتحها من جديد.

وقال أحد المواطنين بنبرة غاضبة لـ”عربي بوست”: ” إما أن تفتح المحطّات الآن وإما سنحرق كل شيء يهرّبونه إلى سوريا، فقد فاض بنا”.

أحد ملاك هذه المحطات في مدينة بعلبك، يدعى هيثم دبس، يروي خلفيات الأزمة لـ”عربي بوست”، ويقول:” من المفترض أن تعطي الدولة للتجار حصّة معيّنة، وهؤلاء التجّار يوزّعون لاحقاً هذه الحصص على المحطّات، لكن ما يتم توزيعه أقل بكثير من اللازم، فوقعت فجوة بين العرض والطّلب؛ ما دفع المحطّات إلى الإغلاق، لتضغط على الدولة، لكن حتى الآن الدولة غائبة، في حين تهرّب المحروقات إلى سوريا عبر المنافذ السرية على الحدود”.

يتابع دبس قائلاً: “التجار يستفيدون من التهريب، لأنهم يربحون أضعاف قيمة المحروقات عند بيعها في سوريا، خاصة بعدما تم تطبيق قانون قيصر الذي حرم سوريا من استيراد الوقود، والحل هنا يكمن في توحيد الأسعار بين البلدين، وقتها ربما يضطر التجار إلى التراجع عن التهريب”.

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الجنوب يعاني أيضاً

حال الجنوب اللبناني كحال البقاع والشّمال، فالمحطّات مغلقة أيضاً، وذلك بسبب شحّ الكمية المعروضة بسبب احتكار شركة الزهراني التابعة لحركة أمل،والتي تستورد النفط والمحروقات من الخارج بسعر الصرف الرسمي (1500 ليرة لبنانية) لتبيعها في السوق السوداء بضعف السعر أيضا.

فيما يؤكد مصدر خاص لـ”عربي بوست”، أن الدولة في أغلب الأحيان تقرر إيقاف مصافيها النفطية عن العمل؛ كي يتمكّن أصحاب الشركات الخاصةـ التابعون لأحزاب حكوميةـ من العمل لحسابهم الخاص واحتكار السلعة.

المواد الغذائية حكر لشركات الثنائي الشيعي

من جهة أخرى يعاني التجار والمصنّعون اللبنانيون منذ فترة طويلة، من احتكار جهات وشركات تابعة لحزب الله وحركة أمل، استيراد المواد الغذائية والتحكم بأسعارها، ما يرهق المواطن اللبناني في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة ويزيد من معاناته.

أحد تجار المواد الغذائية- رفض ذكر اسمه- يروي لـ”عربي بوست”، معاناته في استيراد المواد الغذائية منذ أن أسس شركته قبل 20 عاماً، ويقول ماجد: “في لبنان، يُمنع علينا استيراد الحليب والسكر والأرز والدقيق والملح، لصالح تجار تابعين لحركة أمل وحزب الله، وعندما حاولنا أكثر من مرة، أن نستورد المواد الغذائية لكسر هذا الاحتكار، تم حجز الشحنات بمرفأ بيروت، ولم نستطع تسلمها، على الرغم من دفع الجمارك والرسوم الخاصة بها”.

ويواصل: “ثمّة بدع عديدة تستخدمها مافيا الثنائي الشيعي بمرفأ بيروت لمنع استيراد المواد الغذائية، ومنها إصدار تقارير بأن بضائعنا غير مطابقة لمواصفات وزارة الاقتصاد، رغم التزامنا التام بالمعايير التي حددتها الوزارة.

وعن معاناة جديدة عاشها التاجر- المتحدث- عندما حاول استيراد الملح إلى لبنان، يقول: “حاولت استيراد الملح، وحينها خاطبني أحد المسؤولين عن الإفراج عن الشحنات المستوردة وقال لي: (إذا كنت تريد استيراد سلعة فغرفة الصناعة لن تمنعك، لأن بضاعتك مطابقة للمواصفات، لكن أرني كيف يمكنك إخراجها من المرفأ!)، وحين هدّدتُه بتقديم شكوى لدى وزارة الاقتصاد سخر مني قائلاً: (بلا هبل)”.

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ويكشف التاجر لـ”عربي بوست”، أن البضائع الخاصة بالشركات التابعة لحزب الله وحركة أمل تدخل البلاد دون تفتيش أو فحص، وتُعفى من دفع الجمارك.

ويؤكد أن هذا يمنح شركات الثنائي الشيعي فرصة لبيع بضائعها بأسعارٍ أقل من سعر السوق.

ويكشف التاجر بعض أسماء المتاجر التابعة لحزب الله وحركة أمل، ويقول: “من المتاجر التي تستورد ما تريد ولا تدفع جمارك وتبيع بأسعار مخفضة بسبب انخفاض تكاليف الاستيراد، “رمال الأصلي” و”الفاكهاني”.

وعلِم “عربي بوست” من مصادر خاصة، أن المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، محسوب على حركة أمل، وقد تم فرضه على الوزارة من الخارج، فهو يحمل شهادتي دكتوراه؛ إحداهما في العلاج الفيزيائي والأخرى في الفلسفة، ولا علاقة له بالاقتصاد أو الإدارة، إلا أن تعيينه بهذا المنصب أتى لكونه مقرّباً جداً من عائلة الرئيس نبيه بري، الذي فرضه على الوزارة؛ لما له من نفوذ.

عربي بوست