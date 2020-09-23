لودريان: مستقبل لبنان على المحك ومن دون إصلاحات لن تكون هناك مساعدات مالية دولية

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان “الشركاء الدوليين إلى زيادة الضغط على القوى السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة”، محذرا “مرة أخرى من أن وصول المساعدات المالية الحيوية مشروط بإجراء الإصلاحات”.

وقال لو دريان في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان: “إن القوى السياسية لم تنجح بعد في الاتفاق على تشكيل الحكومة. ولذلك، فإن الضغوط القوية والمتحدة من جانبنا ضرورية لدفع المسؤولين اللبنانيين إلى احترام التزاماتهم”.









أضاف: “مستقبل لبنان على المحك، ومن دون إصلاحات لن تكون هناك مساعدات مالية دولية”.