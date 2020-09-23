مصادر مقربة من الحريري تكشف سبب تنازله!

أشارت مصادر مقربة من الحريري للجديد الى أن تنازل الحريري جاء بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي الذي طلب اليه تقديم هذا التنازل وهو طرح كان قد حمله السفير الفرنسي الى فرنسا وذك بعد وعدٍ تلقاه الحريري من ماكرون ان هذا التنازل يقابله تسهيل قروض مؤتمر سيدر بشكل سريع.

وأضافت المصادر أن الحريري على يقين ان هذه الخطوة قد تخسره شعبياً ولكن بنظره هي الطريقة الوحيدة لانقاذ البلد والمستقبل بانتظار الرد او تلقف الثنائي الشيعي للمبادرة.









من جهتها لفتت مصادر الثنائي الشيعي للجديد أن تحديد طرح الحريري بتسلم الشيعة المالية لمرة واحدة امر غير مقبول والشرط الاساسي كان ان يسمي الثنائي وزرائه وتحديداً وزير المال وهذا الامر لم يتغير، مضيفةً أن فكرة تسليم لائحة ١٠ اسماء من الطائفة الشيعية لتسلم وزارة المالية على ان يختار مصطفى اديب اسماً هي الاكثر تقدماً وقد تكون المخرج الاسرع، معتبرةً أن ما تقدم به الحريري خطوة باتجاه الايجابية لكنها ليست حل ويتم تصوير المالية على انها العقدة لكن نخشى ان تكون الشماعة لا أكثر.

بدورها رحبت فرنسا ببيان الحريري الذي أبدى إحساسه بالمسؤولية والمصلحة الوطنية للبنان ويمثّل هذا الإعلان انفتاحاً يجب أن يقدّره الجميع لإنشاء حكومة مهمّات الآن.

المصدر: الجديد