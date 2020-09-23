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بالفيديو.. اندلاع حريق كبير في مصنع قرب العاصمة الإيرانية

September 23, 2020

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن حريقا اندلع في مصنع قرب العاصمة طهران، اليوم الثلاثاء، وذلك في أحدث حريق ضمن سلسلة حرائق وانفجارات أصاب بعضها مواقع حساسة.

وقال مسؤول بإدارة الإطفاء للتلفزيون الحكومي “لم يسقط قتلى أو مصابون… تم إرسال رجال إطفاء إلى المصنع في مقاطعة إسلام شهر. الجهود مستمرة للسيطرة على الحريق الواسع النطاق وإخماده”، مضيفا أن سبب الحريق قيد التحقيق.




ووقعت عدة حوادث أخرى في منشآت في الأشهر القليلة الماضية، منها حريق في منشأة نطنز النووية تحت الأرض في يوليو/ تموز مما تسبب في أضرار كبيرة، لكن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن العمليات لم تتأثر.

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