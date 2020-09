بالفيديو.. اندلاع حريق كبير في مصنع قرب العاصمة الإيرانية

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن حريقا اندلع في مصنع قرب العاصمة طهران، اليوم الثلاثاء، وذلك في أحدث حريق ضمن سلسلة حرائق وانفجارات أصاب بعضها مواقع حساسة.

وقال مسؤول بإدارة الإطفاء للتلفزيون الحكومي “لم يسقط قتلى أو مصابون… تم إرسال رجال إطفاء إلى المصنع في مقاطعة إسلام شهر. الجهود مستمرة للسيطرة على الحريق الواسع النطاق وإخماده”، مضيفا أن سبب الحريق قيد التحقيق.

Massive fire at the Mihan dairy factory, southwest of Tehran. #Iran pic.twitter.com/b86cDlKdZ3

State media in #Iran is reporting a large fire breaking out at a dairy factory in Eslamshahr in Tehran. pic.twitter.com/s7Vr5eIAdE

