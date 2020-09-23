العمرة ستعود تدريجياً.. السعودية تعلن عن خطة من 4 مراحل لاستئناف المناسك للمقيمين والأجانب

أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول 2020، عودة تدريجية لأداء العمرة، تبدأ بالمواطنين والمقيمين داخل المملكة، في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2020، ثم استقبال الراغبين من خارجها بداية من مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، وفق خطة من 4 مراحل تراعي التدابير الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا.

حيث قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية إن المرحلة الأولى من العمرة ستكون من خلال السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من 4 أكتوبر/تشرين الأول، بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).









مرحلة العمرة الثانية: كما أضاف أن المرحلة الثانية تبدأ في 18 أكتوبر/تشرين الأول، بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بنسبة 75% (15 ألف معتمر/اليوم، 40 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية، وبنسبة 75% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.

أما في المرحلة الثالثة، وفق المصدر، فسيتم السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر.

البيان أوضح أن العودة في المرحلة الثالثة ستكون بنسبة 100% (20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصلٍّ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 100% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد النبوي.

بالإضافة إلى ذلك فسوف يكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة بشكلٍ تدريجي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا.

المقيمون خارج المملكة: أما المرحلة الرابعة فسيتم السماح خلالها بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، ومن خارجها بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.

في حين قال المصدر السعودي إنه سيتم تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق باسم “اعتمرنا”، ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة.

إلى ذلك فقد أهاب بالمعتمرين والمصلين والزوار الالتزام بالتدابير الوقائية، وتطبيق التعليمات والاشتراطات الصحية، من ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة التباعد الآمن، وعدم التلامس.‎ وأوضح أن المراحل الأربع ستخضع للتقييم بشكل مستمر، وبحسب مستجدات الجائحة.

لجنة رباعية: كانت الرياض شكلت لجنة رباعية لتنظيم آلية عودة أداء مناسك العمرة، عقب توقف دام نحو 6 أشهر بسبب جائحة كورونا، وفق إعلام محلي.

حيث نقلت صحيفة “الوطن” السعودية، عن مصادر (لم تسمها) أنه تم تشكیل لجنة تتألف من وزارتي الحج والعمرة، والصحة، ورئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والأمن العام، لتنظیم آلیة عودة العمرة خلال الفترة المقبلة.

كما أوضحت أن اللجنة رفعت عدة مقترحات إلى الجھات المعنیة بخدمة ضیوف الرحمن، بينها أن یتم البدء بعمرة الداخل (للمقيمين بالمملكة)، وأن تكون بأعداد محدودة ومواعید ثابتة وتفویج مقنن مماثل من تفویج الحجاج بساعات وأوقات معینة.

كانت الرياض قرّرت في مارس/آذار 2020، وقف أداء العمرة، بسبب جائحة “كورونا”، ونظّمت موسم حج “محدوداً للغاية”، كان مقتصراً على المقيمين داخل المملكة.