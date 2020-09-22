فيديو.. انفجار كبير في مستودع أسلحة لحزب الله جنوبي لبنان

أفادت مصادر لـ “موقع الحرة” أن انفجارا كبيرا وقع في مركز لحزب الله اللبناني، الثلاثاء، هز بلدة عين قانا جنوبي البلاد، حيث طوق عناصر من الحزب والجيش الموقع، وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء للمكان.

وبلدة عين قانا، في محافظة النبطية جنوبي لبنان، تعد أحد معاقل ميليشيات حزب الله الرئيسية.









وقال مصدر لرويترز إن الانفجار وقع في مستودع لحزب الله في البلدة بسبب “خطأ فني”.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو لحريق كبير ناجم عن الانفجار، حيث بدت ألسنة الدخان واللهب تتصاعد في السماء.

ونشر ناشطون مقطع فيديو قالوا إنه للمستودع الذي دمر بالكامل:

وذكر مراسل “الحرة” نقلا عن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، قوله إن فرق الإسعاف توجهت إلى موقع الانفجار في البلدة، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل إصابات حتى الساعة.