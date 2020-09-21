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بالفيديو: الفساد العسكري والأمني في لبنان.. لائحة بأسماء ضباط حاليين ومتقاعدين نهبوا ملايين الدولارات!

September 21, 2020

أصدر المركز الدولي لمكافحة الفساد تقريراً عن الفساد الذي ينخر الأجهزة اللبنانية العسكرية واللبنانية منذ عقود وذلك بالتعاون مع شبكة أرام الإعلامية.
وتضمن التقرير أسماء ضباط حاليين ومتقاعدين تولوا مناصب قيادية في الجيش والمخابرات وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، متهماً إياهم باستغلال مواقعهم الحساسة لأغراض شخصية والاستيلاء على المال العام ونهب أموال طائلة تقدر بملايين الدولارات عبر صفقات أمنية مشبوهة ورشاوى، تم تحويل معظمها إلى حسابات مصرفية في الخارج، وشراء عقارات.

فهل يعتبر القضاء اللبناني هذا التقرير بمثابة إخبار حتى يتحرك ويبدأ تحقيقات جدية ضمن إطار مكافحة الفساد واسترداد المال العام المنهوب ومحاسبة الفاسدين والسارقين؟




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