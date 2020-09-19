الفرزلي لأديب: «أعط خبزك للخباز سعد الحريري»

دعا نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي «الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة مصطفى أديب للذهاب الى الرئيس سعد الحريري، وقال له: «شرفتني اذ كلفتني انت وأصحاب الدولة، فأنا بعد كم يوم اشتممت رائحة انه أعط خبزك للخباز، انت الخباز وانت رئيس الوزراء، واذهب باتجاه تأليف حكومة ترضي كل الأطراف الأساسية في البلدة، ووضع لبنان على سكة الحوار الوطني، وتنفيذ مهمة تحقيق الإصلاحات والمهمة الثانية طاولة حوار ومؤتمر وطني برعاية أممية ودولية، ويشارك فيه العرب، فكفى، ساعة يريدون تحقيقا دوليا وساعة تحقيقا محليا، هذا كله «غلا غلا»، علينا وضع البلد على طريق الخلاص، معتبرا أنه عند حضور الأصيل يبطل دور الوكيل، مؤكدا التمسك بالمبادرة الفرنسية.

وقال الفرزلي في تصريح تلفزيوني: «من يتوهم أنه قادر أن يأخذ تنازلات من الثنائي الشيعي، هذا غير وارد إطلاقا»، ورأى، ردا على سؤال، أن رؤساء الحكومات السابقين هم من يؤلفون الحكومة في العلن، معتبرا أن قرار الرئيس المكلف غير مستقل، وقال: إن الأمور مضحكة، انا اراقب الحوارات وكيفية ادارة القصة، للأسف انها مهزلة وتمثيلية، مشيرا الى انه عند عودة الرئيس الحريري للحكومة تعود له الصلاحيات لموقع رئاسة الحكومة.









كما دعا الفرزلي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الدعوة لطاولة حوار، بحضور أممي وعربي ويراقبون دون تدخل ليعرفوا الحقائق، والدخول في حوار لنقل لبنان إلى دولة جديدة.

واعتبر أن الوضع لن يتغير لو تم وضع قانون انتخابي جديد، وأنه لن يحقق سوى زيادة 5 نواب أو بالعكس في الواقع السياسي.

ورأى أن العقوبات الاميركية على لبنان وبالتحديد على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس أتت بالتوقيت المناسب وساهمت مساهمة كبيرة في منع الحوار الهادئ والناعم في لبنان.