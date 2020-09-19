نصائح لفرنسا بعدم تعويم “حزب الله”

أفادت معلومات mtv أن الاتصالات التي أجراها المسؤولون الروس مع الإيرانيّين حول ملف الحكومة اللبنانيّة لم تأت بنتائج إيجابيّة.

وأضافت المعلومات ان “فرنسا طلبت من ايران إقناع الثنائي الشيعي بالتخلّي عن حقيبة الماليّة مقابل عدم التصويت على الاقتراح الأميركي بفرض عقوبات على طهران في مجلس الأمن الإثنين إلا أنّ ايران تنتظر مواقف الدول الأوروبيّة الأخرى”.









ولفتت معلومات mtv إلى أن “هناك انقسامًا في خليّة الأزمة في فرنسا بالنسبة الى التواصل مع حزب الله، كما أنّ باريس تلقّت نصائح بريطانيّة وألمانيّة وايطاليّة بعدم تعويم الحزب”.