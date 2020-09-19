اعتراض طرد يحتوي على سم الريسين في بريد البيت الأبيض

قال مسؤول أمريكي مطلع، السبت 19 سبتمبر/أيلول 2020، لصحيفة وول ستريت جورنال، إن طرداً يحتوي على مادة الريسين تم اعتراضه في بريد البيت الأبيض. وقال المسؤول إن الطرد جاء على ما يبدو من كندا، ولم يتم احتجاز أي مشتبه بهم بعد.

وقالت متحدثة باسم المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، إن الوكالة إلى جانب الخدمة السرية وخدمة التفتيش البريدي تُحقق في “رسالة مشبوهة” وردت في مرفق بريد حكومي أمريكي. وقالت المتحدثة: “في الوقت الحالي لا يوجد تهديد معروف للسلامة العامة”.









وأُجريت اختبارات لتأكيد وجود “سم الريسين” بعد فرز رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض، وفحصها بمنشأة خارجية، وتم التأكد من وجود المادة السامة.

سم الريسين هو سُم مشتق من حبوب الخروع ويمكن أن يكون التعرض له مميتاً. وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في حالة استنشاقه أو تناوله، يمكن أن يسبب الريسين القيء والإسهال ومشاكل الجهاز التنفسي. لا يوجد ترياق له، وإذا تم تناوله “في غضون عدة أيام، فقد يتوقف الكبد والطحال والكلى لدى الشخص عن العمل، ويمكن أن يموت الشخص”.