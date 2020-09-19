الجيش: هذه نتائج أعمال المسح في مناطق الانفجار

أعلن الجيش في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر” نتائج أعمال المسح في مناطق انفجار 4 آب.

وأفاد بأن “أعمال المسح في المناطق التي تضررت جراء الإنفجار أنجزت خلال 15 يوما” وبأن “250 لجنة مؤلفة من 1000 ضابط ورتيب إضافة الى 500 مهندس مدني تولّوا أعمال المسح”.









ولفتت القيادة الى انه “تم مسح 85744 وحدة متضررة، وهذه العملية تعتبر كافية ولا حاجة بالتالي الى إجراء عمليات مسح إضافية من قبل الجهات المانحة”.

وتابعت: “‏يمكن لأي جهة مانحة (دول صديقة ومنظمات غير حكومية وأفراد متبرعين…) الراغبة بالتبرع، الإطلاع على نتائج المسح الدقيق والشفاف والاستفادة منها عبر التواصل مع قيادة الجيش”.