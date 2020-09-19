باريس للسياسيين في لبنان: لتشكيل الحكومة فوراً!

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، إنه يتعين على القوى السياسية اللبنانية أن تتحمل مسؤولياتها وأن تقوم بتشكيل حكومة على الفور في كنف رئيس الوزراء، مصطفى أديب، وفقا لرويترز.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، آغنيس فون دير مول، في إيجاز صحفي، إنه “بينما يمر لبنان بأزمة غير مسبوقة، تأسف فرنسا أن السياسيين اللبنانيين لم يتمكنوا بعد من الوفاء بالتزاماتهم التي قاموا بها، في 1 سبتمبر 2020، بحسب الجدول الزمني المعلن”.









وأضافت “نحث جميع القوى السياسية اللبنانية على تحمل مسؤولياتها والاتفاق دون تأخير على تشكيل مصطفى أديب لحكومة مهمة قادرة على إطلاق الإصلاحات اللازمة لتلاقي تطلعات الشعب اللبناني”.

وتواصل الأوضاع الاقتصادية في لبنان تدهورها الأكبر. منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد، عمقها انتشار فيروس كورونا المستجد والانفجار الذي هز العاصمة، بيروت، في أغسطس، مخلفا أضرارا هائلة في البنى التحتية إضافة إلى خسائر بشرية جسيمة.