بزي: “الله يعين الرئيس المكلف”

عتبر النائب علي بزي اننا “في نظام طائفي، وطالما أننا نعيش في هذا النظام فلا يجوز لأحد أن يحظر أي طائفة من الطوائف أو يحجرها، ومن قال إنه لا يحق لنا الحصول على المالية؟ فلنذهب الى الدولة المدنية بلا مداورة”.

ولفت في حديث تلفزيوني الى اننا “لم نقدم أي أسماء إلى الرئيس المكلف، والمطبخ الذي درس السير الذاتية لم يتحدث معنا”.









وعن الانتخابات النيابية المبكرة، قال بزي: “إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر خلال اجتماع قصر الصنوبر، أنها لا تقدم ولا تؤخر ولا تغير في موازين القوى”.

وأشار إلى أن “ملف المالية هو ليس موقف الرئيس نبيه بري أو موقف حركة أمل، إنما هو موقف طائفة بكاملها”، وقال: “لدينا عتب على كل الطاقم الذي يتعاطى بسياسة الاقصاء والحظر والحجر، فلا أحد يفرض علينا ممثلينا في الوزارة طالما الدستور يضمن لنا الحق بتمثيل طائفة، والله يعين الرئيس المكلف من رؤساء الظل”.