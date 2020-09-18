سليم عون: فشل المبادرة سيضر بفرنسا

شدد النائب سليم عون في حديث الى “صوت كل لبنان”، على أن “معظم الأفرقاء يسعون لإنجاح المبادرة الفرنسية، لأن بدائلها معدومة”، معتبرا أن “تصرفات البعض تزيد الأمور تعقيدا من خلال استمرار شد الحبال لتحصيل المكاسب”.

وقال عون إن: “الفرصة الحالية هي الأفضل، والبديل هو الانهيار الأكبر”، مؤكدا أن “فشل المبادرة، سيضر بفرنسا أيضا وتمديد المهلة مرتين ينبئ بوجود بوادر إيجابية”.









ورأى عون أن “هناك من يسعى في الخارج والداخل إلى عرقلة الحل”، مشيرا الى أن “العقوبات الأميركية عقدت الأمور خارجيا، في ما رؤساء الحكومة السابقون يرفعون سقف مطالبهم داخليا، ويستهدفون التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية”.

وحذر عون من أن “هناك فريقا واحدا يختار ويقرر عن الجميع ويصفي حساباته السياسية بواسطة الرئيس المكلف”.