مفاجأة لمحبي “وادي الذئاب”.. المسلسل يعود من جديد ومراد علم دار يكشف عن الاسم الذي أُطلق عليه

كشفت صحف تركية عن مفاجأة مميزة لعشاق المسلسل التركي الشهير “وادي الذئاب”، إذ أفادت مصادر بأن المسلسل سيعاد إنتاجه ليُعرض جزء جديد منه عام 2022.

ونقلت وسائل إعلام عن الفنان نجاتي شاشماز المشهور في العالم العربي بـ”مراد علمدار”، وهي الشخصية الرئيسية في المسلسل، أن الجزء الجديد سيحمل اسم “وادي الذئاب الفوضى”.









كما كشفت المصادر عن مشاركة وجوه جديدة في الجزء المقبل مع بقاء عدد من نجوم المسلسل الذين شاركوا في أحداثه منذ البداية.

يشار إلى أن وادي الذئاب يحظى بجماهيرية واسعة في العالم العربي ويتألف المسلسل من 10 أجزاء، وتم عرض أول نسخة منه عام 2003.

كما حاز المسلسل شهرة كاسحة بين الشباب العربي بداية من عام 2009، حين بدأت بعض القنوات الخليجية في دبلجة ونشر المسلسل.

تدور أحداث المسلسل في أجواء بطولية ملحمية لمجموعة من العملاء السريين الذين يعملون لصالح أجهزة استخبارتية كمنظمة ظل أمنية مسلحة في الدولة التركية لتفكيك شبكات المافيا والدولة العميقة التي تضرب في جذور الدولة بعد سنوات من الانقلابات العسكرية والتدخلات الدولية في سياسات الدولة التركية ومحاولة توجيهها والسيطرة عليها.

كتب السيناريو والحوار بشكل رئيسي للعمل شقيق البطل وهو السيناريست التركي راجي ششماز، وهو أحد أفضل كُتاب السيناريو في تركيا الذي يكتب سيناريو العمل الدرامي الشهير “قطاع الطرق لن يحكموا العالم”.

اعتمد راجي ششماز في سيناريو مسلسل “وادي الذئاب” على شخصيات حقيقية من المجتمع التركي بحكايات حدثت بالفعل في تركيا خلال فترات زمنية مختلفة. حيث إن أغلب شخصيات العمل كانت موجودة بالفعل ضمن عمليات أمنية لصالح أجهزة استخباراتية في الدولة وداخل عائلات المافيا في تركيا.