هنية يجلب اموالا قطرية لحزب الله.. اهل غزة: نحن اولى بها!

خاص بيروت اوبزرفر

ساد غضب في قطاع غزة بعد تداول انباء هناك حول تقديم اسماعيل هنية اموال لحزب الله في اطار تفاهمات مع قطر حيث جلب معه الى بيروت حقائب مليئة بالاموال ومنحها لحزب الله اللبناني. وقالت مصادر غزاوية ان اسماعيل هنية لا يكتفي ان يكون ذراعا ايرانية فحسب، بل اصبح أداة لدى قطر تمرر عبره اموالا وتنفذ تفاهمات مع محور ما يسمى بالممانعة والمقاومة في المنطقة.









هذا ولفتت المصادر ان زيارة هنية الى لبنان كانت لدوافع انتخابية داخلية في الحركة اذ ان حماس تستعد لانتخاب قيادتها ومؤسساتها خلال الاشهر القليلة القادمة، ويتداول الشارع الغزاوي بشيء من الاستغراب حديث هنية عن صواريخ الحركة من جهة وانها تصل تل ابيب وما بعد بعد تل ابيب، ومن ناحية اخرى يتحدث عن وساطة مصرية لصفقة تبادل اسرى مع اسرائيل.

هذا وعلم موقعنا ان الجهات الامنية المصرية ابلغت اسماعيل هنية عن امتعاضها الشديد من تصرفاته وزياراته لايران وتصريحاته الاخيرة واقترحت عليه الا يجرب العودة لغزة في الفترة القادمة عن طريق مصر، والمعروف ان اي دخول لقطاع غزة يكون اما عن طريق مصر او المعابر الاسرائيلية او عبر التهريب بين غزة وسيناء او عن طرريق البحر.

هذا وتفيد المعلومات ان اسماعيل هنية يحاول في الايام الاخيرة ان يوسط شخصية معروفة عربيا لدى الجانب المصري للسماح له العودة الى غزة ومزاولة عمله هناك رئيسا المكتب السياسي لحماس.