“أبوظبي للاستثمار” يعلن فتح مكتب بتل أبيب.. واتفاقات بنكية

أعلن “مكتب أبوظبي للاستثمار” استعداده لافتتاح “أول مكتب تمثيلي له خارج الإمارات”، لدى الاحتلال الإسرائيلي.









وجاء في بيان لمكتب أبوظبي للاستثمار، وهو مؤسسة حكومية، أن الإعلان عن الخطوة يأتي في إطار النقاشات المستمرة مع مؤسسة “استثمر في إسرائيل”.

وأضاف البيان أن المكتب سيتم افتتاحه في تل أبيب، ويهدف “لبحث فرص الاستثمار والشراكات المتاحة بين أبوظبي وإسرائيل”.

وفي إطار التطبيع الاقتصادي مع الاحتلال، وقع بنك “لئومي” الإسرائيلي مذكرتي تفاهم مع “بنك أبوظبي الأول” و”بنك الإمارات دبي الوطني”.

في إطار النقاشات المستمرة بين مكتب أبوظبي للاستثمار و"استثمر في إسرائيل"، يستعد مكتب أبوظبي للاستثمار لافتتاح أول مكتب تمثيلي له خارج دولة الإمارات في تل أبيب، لبحث فرص الاستثمار والشراكات المتاحة بين #أبوظبي وإسرائيل. pic.twitter.com/hlhgUSOQ6z — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) September 16, 2020

وذكرت وسائل إعلام محلية بأن “مصرف أبوظبي الإسلامي” وقّع هو الآخر مع البنك الإسرائيلي.

والثلاثاء، وقع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، “معاهدة سلام” مع الإمارات، و”إعلان سلام” مع البحرين، بحضور وزيري خارجية الدولتين، وبرعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واعتبرت خطوة البلدين الخليجيين، على نطاق واسع، “طعنة” في ظهر القضية الفلسطينية، وتنكرا لحق الشعب الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير على أرضه التاريخية، فضلا عن حق المسلمين حول العالم بمدينة القدس المحتلة.