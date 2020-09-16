جعجع: ما يحصل في موضوع تشكيل الحكومة “مهزلة حقيقية”.. لا أمل بوجود هذه المجموعة الحاكمة

صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع البيان الآتي:

ان ما يحصل في موضوع تشكيل الحكومة هو مهزلة حقيقية، فبعدما أعطى جميع الفرقاء السياسيين كلمتهم بتسهيل تشكيل حكومة جديدة على أسس مختلفة، حكومة انقاذ تعمل على لملمة الأوضاع في البلاد بأسرع ما يمكن، وإعادة الحياة إلى الدورة الاقتصادية بالحد الأدنى، عدنا لنسمع عند الوصول إلى نقطة تشكيل هكذا حكومة بالنظريات التي كانت قد أدت أصلاً إلى خراب البلاد، من قبيل ان الكتل النيابية لن تعطي الثقة للحكومة إذا لم تتم استشارتها في أسماء أعضائها وتوزيع الحقائب عليهم، وهذا ما كان يحصل في السنوات الـ15 الأخيرة والذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه.









إن المبادرة الفرنسية هي محاولة كبيرة وجدية لإنقاذ لبنان، وإحباطها ومحاولة إنهائها بهذا الشكل هي جريمة.

يوماً بعد يوم يتأكد ألا أمل يرجى بوجود هذه المجموعة الحاكمة. ولن ينقذ البلاد إلا انتخابات نيابية مبكرة سريعاً للوصول إلى أكثرية نيابية جديدة ومجموعة حاكمة جديدة.