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أديب يستمهل 24 ساعة.. وعباس ابراهيم يدخل على خط الحلحلة

September 16, 2020

أكدت مصادر الجديد أن خلاصة المشاورات التي أجراها الرئيس عون تفيد أن الكتل لن تعطي الثقة للحكومة ولن تقبل بحصر تسمية الوزراء من قبل الرئيس المكلف مشيرةً الى أن المشكلة تكمن في عدم تواصل الرئيس المكلف بشكل مباشر مع الأطراف المعنية وعدم تفاوضه مع الثنائي الشيعي حول حقيبة الداخلية.

وأضافت المصادر أن أديب هو من اتصل بالرئيس عون واستمهل ٢٤ ساعة في محاولة للوصول إلى حل العقد أمام التأليف، في ظل دخول اللواء عباس ابراهيم على خط الحلحلة بطلب من عون على خطيْ الثنائي الشيعي والفرنسيين في محاولة للوصول الى حل عقدة المالية.




وعن موقف الحريري أشارت المصادر الى أنه لن يتنازل هذه المرة وهو ليس على استعداد للتراجع عن موقفه بخصوص المداورة في كل الحقائب، نافيةً الكلام عن زيارة إيمييه للبنان بل هو يجري الاتصالات بأطراف سياسية في لبنان.

وبحسب مراسلة الجديد فإن موقف الحريري يعني أن هناك مشكلة لأن الرئيس المكلف لا يريد أن يخرج الشيعة من الصحن الحكومي ولا يريد أن يخرق التوافق السني، والرئيس عون قال بوضوح إنّه مع المداورة في كل الحقائب شرط التوافق الوطني عليها ولم يتطرق بكلامه إلى حقيبة المالية وتكريسها كعرف للشيعة.

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