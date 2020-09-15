بومبيو: سنمنع إيران من تزويد “حزب الله” بالسلاح ما قد يؤدي إلى تدمير جهود ماكرون

أكد وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو، في حديث لـ”راديو فرانس انترناسيونال”، أنّ التغيير الذي أحدثه الرئيس دونالد ترامب مع ايران يُعدّ انجازا كبيرا. فقد أثبت للعالم أنّ ايران هي الداعم الأساسي للإرهاب”.

وشدد بومبيو على أن “الولايات المتحدة ستمنع إيران من الحصول على أنظمة دفاع جوي روسية وبيع الأسلحة لحزب الله، وبالتالي تدمير جهود الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في لبنان”.









وتطرّق في حديثه إلى “الاتفاقيتين التاريخيتين” لإسرائيل مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين”، معتبرا أنّ “البلدين أدركا أنّ الخطر لا يأتي من اسرائيل بل من ايران وبالتالي، باستطاعتهما توسيع العلاقات الديبلوماسية معها”.

وقال: “لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر حتى تفهم جميع الدول الأخرى أن لإسرائيل الحق في الوجود”. وأضاف: “هذا سيسمح بمزيد من الاستقرار في المنطقة”.