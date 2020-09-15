مي خريش: جعجع صاحب تاريخ الالغاء والتاريخ الاسود لا يريد ان تبقى المصالحة قائمة

علقت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مي خريش في اتصال مع “الجديد” على الاشكال الذي حصل امس امام مقر التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي بالقول “ما حصل امس هو هجوم مخطط له عن سابق تصور وتصميم وشبابنا امس دافعوا عن انفسهم ولن ننكسر للميليشيا”.

واضافت خريش: ” نتمنى ان لا يتحول المعتدى عليه الى معتدي وهناك صور وكاميرات تبين ما حصل ونحن لا نعتدي على الناس وما حصل هو هجوم على مقر التيار الوطني الحر ونحن كنا بحالة الدفاع عن النفس وهذا حق مشروع”.









وفي ردها على سؤال قالت خريش: ” لا اسمح ان يتشبه تاريخ ميشال عون بالتاريخ الميليشياوي وجعجع صاحب تاريخ الالغاء والتاريخ الاسود لا يريد ان تبقى المصالحة قائمة وهو بممارساته يجعلنا نذكره بهذا التاريخ وهو دخل 11 سنة الى السجن وكما دخل خرج”.