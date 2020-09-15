عقدة “المالية”.. ماذا أبلغ خليل رئيس الجمهورية؟

استكمل اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون المشاورات التي يقوم بها مع رؤساء الكتل النيابية لأخذ موقفهم بالملف الحكومي. وختم اللقاءات مع النائبين علي حسن خليل ومحمد خواجة عن كتلة “التنمية والتحرير”.

وفي هذا السياق، أفادت معلومات للـ “nbn”، أنّ “الوزير خليل أبلغ رئيس الجمهورية، التمسك بوزارة المال وتسمية الوزراء بالتوافق والتشاور مع الرئيس المكلف مصطفى أديب”.









وكان عون قد التقى رئيس ​كتلة “الوفاء للمقاومة”​ النائب ​محمد رعد ورئيس كتلة “نواب الأرمن” هاغوب بقرادونيان ورئيس كتلة “ضمانة الجبل” النائب طلال أرسلان ورئيس كتلة “الوسط المستقل” دولة الرئيس نجيب ميقاتي.