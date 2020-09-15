بالفيديو: “الحق عليّ” اغنية من “بدايات الحلم” لشمس الغنية #نجوى_كرم… والجمهور يتفاعل!

تداول جمهور شمس الغنية نجوى كرم مقطع فيديو لأغنية قديمة لها تحمل عنوان “الحق عليّ” التي صدرت في اول البوم لها عام 1989. واثنى المتابعون على قدرة كرم في الغناء الكثير من الالوان الغنائية.

وبالرغم من انّها اشتهرت باللون الغنائي الشعبي والجبلي والفولوكلوري، تحملّ “بدايات الحلم” لشمس الغنية الكثير من الكلاسيكيات الطربية الاصيلة التي قدّمتها منذ اكثر من 3 عقود، حين كان هذا النوع من الغناء هو من الاصعب للوصول الى الاذن الموسيقية لدى الجمهور.









وبفضل حنكة كرم واصرارها على تقديم الفنّ الملتزم شكّلت هذه الكلاسيكيات ومن ضمنها اغنية “الحق عليّ” قاعدة اساسية لمسيرتها الفنية التي دخلت عقدها الرابع والتي لا تزال مستمرّة بنفس الوهج.

وبعد 31 سنة على اصدارها، قرّر جمهور كرم تسليط الضوء على اغنية “الحق عليّ” والتسويق لها من جديد من خلال الطرق الالكترونية حيث لم تكن متوفّرة آنذاك. الاغنية من كلمات الشاعر الراحل الياس ناصر، والحان الموسيقار احسان المنذر، وجرى تسجيلها في بيروت، وصدرت في البوم “يا حبايب”.

شو حلو الطرب و كيف إذا كان بصوتك .خلينا نسترجع اغنية من اجمل الاغاني الطربية الذهبية لشمس الغنية #الحق_عليي @najwakaram #najwakaram pic.twitter.com/uwl0Wn0yKD — Samer Nk (@Sameraboalhosen) September 14, 2020

المصدر: صوت لبنان