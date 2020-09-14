جعجع يطالب بتحديد هوية مطلقي النار من “التيار”

صدر عن حزب “القوات اللبنانية” بياناً جاء فيه:

“شارك مناصرو حزب القوات اللبنانية، اليوم الاثنين، في احياء ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل في مناطق عدة، أبرزها منطقة الجديدة.









وقام مناصرو القوات في ‏ختام الحفل بمسيرات سيارة ضخمة، ومرّوا عبر أوتوستراد ميرنا الشالوحي الذي هو طريق عام وليس ‏مخصصاً لأحد معين.‏ وعند وصول المسيرة الكبيرة إلى هناك، ‏أُطلقت النيران من مبنى ميرنا الشالوحي باتجاه المسيرة السلمية التي تعبر عن ‏مناسبة وطنية.

وعندما حصل اطلاق النار، ترجل مناصرو القوات من ‏السيارات ورفضوا هذا التعدي السافر عند مرورهم على الطريق العام”

هذا وفور معرفة جعجع بما صحل، دعا “جميع المشاركين والرفاق إلى مغادرة المكان”، وطلب ‏من الأجهزة الأمنية تحديد هوية مطلقي النار من قبل التيار الوطني الحر واجراء ‏المقتدى القانوني تجاه أشخاص كانوا يمرون بشكل قانوني.