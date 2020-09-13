بخاتم ثمنه 790 ألف دولار.. رونالدو يتصدر “دوري المجوهرات”

بعد أن قدم النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خاتم خطبة باهظ الثمن إلى صديقته الفاتنة، قررت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن تمنحه لقب الفائز بـ”دوري المجوهرات”.

فقد ذكرت الصحيفة أن مهاجم يوفنتوس الإيطالي بات يتصدر دوري خواتم الخطوبة لنجوم كرة قدم بعد أن أهدى خطيبته عارضة الأزياء، جورجينا روريغير، أغلى خاتم الماس بقيمة 790 ألف دولار أميركي.









خاتم الخطبة (مواقع التواصل الاجتماعي)

وبذلك يتفوق رونالدو على حارس منتخب إنكلترا جوردان بيكفورد الذي حل في المرتبة الثانية إثر تقديمه لزوجته مورغان دافيسون خاتم خطبة، بلغت قيمته 640 ألف دولار تقريبا.

وحل في المرتبة الثالثة النجم الإنكليزي السابق آشلي كول الذي كان قد اشترى خاتما بقيمة 352 ألف دولار أميركي وقدمه لزوجته السابقة شيريل.

لكن نجم نادي توتنهام هاري كين، والذي يوصف بـ”صانع المجوهرات” احتل المركز العاشر في ذلك الدوري عندما أهدى زوجته كاتي جودلاند خاتما بلغ سعره 230 ألف دولار أميركي.

وكان رونالدو قد أعلن في العام الماض عن نيته بالارتباط بصديقته، وقال في مقابلة تلفزيونية: “لقد ساعدتني كثيرًا. بالطبع ، أنا أحبها، وسنتزوج يومًا ما، فهذا حلم أمي أيضًا.”