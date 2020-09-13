قيس الشيخ نجيب يهاجر وعائلته إلى كندا لهذا السبب

قرر الممثل السوري قيس الشيخ نحيب أن يهاجر إلى كندا مع عائلته بشكل نهائي، وذلك بعد أن غادر العاصمة اللبنانية بيروت منذ حوالي العشرة أيام على أن يعود إلى لبنان من أجل تصوير أعماله الفنية فقط، بحسب ما أكده موقع “الفن”.

وكان قد خضع كل من ​قيس الشيخ نجيب​ والممثل اللبناني ​نيكولا معوض​ والفنان المصري ​خالد سليم​ لجلسة تصوير خاصة، والتي تأتي ترويجاً للموسم الثالث من برنامج “قعدة رجالة”، والذي يتولى تقديمه قيس ونيكولا وخالد في هذا الموسم الجديد.









ومن المقرر بدء عرض “قعدة رجالة” في 26 سبتمبر، حيث سيستضيف النجوم الثلاثة في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب دراماتيكي وأحياناً مشاغب.