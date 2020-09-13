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إليسا: يا رب تجي إيام أحلى من هالإيام اللي عايشينا.. بليلة عيد الصليب منصلي لكل حدا موجوع أو محتاج أو مكسور!

September 13, 2020

غردت الفنانة إليسا على حسابها على تويتر: رغم كل الأوضاع، بيبقى الإيمان دايما الحافز الأول للصمود. والليلة، بليلة عيد الصليب، منصلي لكل حدا موجوع، أو محتاج، أو مكسور. ولكل مين خسر حياتو، الله يعطيه الراحة. يا رب تجي إيام أحلى من هالإيام اللي عايشينا #رحمتك_يا_يسوع

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