عاصي الحلاني يرفض فكرة الهجرة من لبنان: أنا صامد هنا والأرض أرضنا

بعدما كثُر الحديث في الآونة الأخيرة عن هجرة اللبنانيين ولا سيما الفنانين، رفض النجم اللبناني عاصي الحلاني فكرة الهجرة من بلده على الإطلاق انطلاقاً من قوله: “إذا غادرنا جميعنا الوطن فمن الذي سيبقى فيه؟”.

موقف الحلاني جاء في حديث تلفزيوني أكد فيه أنه لم ولن يفكر في الهجرة، مشدّداً في الوقت عينه على أنّ “لبنان هو بلدنا والأرض أرضنا ولن نتركها مهما صار لا أنا ولا عائلتي وأنا صامد هنا”.









وتمنى على “جميع اللبنانيين البقاء في وطنهم والتمسك به لكي نمنع على الغرباء والحاقدين أيّ فرصة من أجل أخذ الأرض”، ورأى أنّه “من الطبيعي الخوف على المستقبل وإنما هو مؤمن بالأرض، ويتسلّح بالأمل والتفاؤل بغد أفضل بشكل دائم”.

وبالعودة إلى الانفجار المدّمر في الرابع من آب/ أغسطس، أعلن الحلاني أنه “عاش لحظات من الرعب التي لا تُنسى لأنه كان موجوداً في بيروت لحظة حصول الانفجار”، مشيراً في السياق عينه إلى أنه “بكى ولا يزال حتى الساعة يبكي على بيروت ست الدنيا وعاصمتنا الحبيبة”، واصفاً إياها بأنها “قطعة من قلبنا”.

وأعرب الحلاني عن حزنه الشديد لما حلّ في بيروت، لافتاً إلى أنّ “في داخله حسرة كبيرة بسبب هذا الانفجار الكارثي الذي دمّر الحجر والبشر”، ودعا “إلى محاسبة المتسبّبين والمقصّرين، وأن يتحمّل السياسيون والوزراء في الحكومات المتعاقبة مسؤولياتهم ومعهم كلّ من تسبّب بما وصلنا إليه اليوم”.