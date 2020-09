بالفيديو… 30 ألف دولار “بخشيش” من المغني “50 سنت” لعمال مطعم “برغر كينغ”!

حصل عمال في مطعم “برغر كنغ” للوجبات السريعة في نيويورك على 30 ألف دولار كبخشيش من زبون مهم وغير متوقع هو نجم الراب “50 سنت”.

ونشر “50 سنت” تغريدة على تويتر مع جاي مازيني بشأن الإكرامية السخية ، وقال “ذهبنا إلى هناك وأظهرنا للجميع بعض الحب”.

وشوهد الفيديو أكثر من 3 ملايين مرة، وظهر “50 سنت” وهو يقول للعمال ” كيف تعاملكم الحياة أيها الرفاق، لإظهار الحب، وتقديراً لعملكم الشاق، الرجاء التجمع”

وبعد ذلك بدأ مازيني في منح أكوام من الأوراق النقدية للعمال.

Jay Mazini is the real deal, he saw me in the hood yesterday so we went tonight and showed everybody some love. pic.twitter.com/4UgvMWFLTk

— 50cent (@50cent) September 9, 2020