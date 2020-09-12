نقيب الصيادلة: رفع الدعم عن الدواء يعني زيادة أسعار الأدوية 5 أضعاف وإفلاس المؤسسات الضامنة

قال نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين لـ”الجديد” إنّ هناك شحاً في بعض الأدوية في السوق ولا سيّما أدوية الأمراض المزمنة بسبب الآلية المعتمدة من مصرف لبنان التي كانت تتأخر وهذا أدى إلى اضطراب في حركة الاستيراد والتأخير في شحن الأدوية.

وقال إنّ رفع الدعم عن الدواء يعني زيادة أسعار الأدوية 5 أضعاف إذا بقي سعر الدولار في السوق السوداء كما هو اليوم وإفلاس المؤسسات الضامنة وإغلاق أبوابها وتهديد الصيدليات وشركات الأدوية وحلول الأدوية المزوّرة والمهرّبة مكان الأدوية الصحيحة.









ورأى أنّ الحلول تكمن في تحييد الدواء عن رفع الدعم وإصدار تعميم يطمئن الناس وعقد اجتماعات سريعة بين وزارة الصحة ومصرف لبنان ونقابة الصيادلة لإيجاد آلية لصمود المؤسسات الضامنة والصيدليات.

وقال: للأسف نحن لا نسمع أيّ تطمينات وآخر المعلومات لدي هي أنّ حاكم مصرف لبنان يقول إنّه في نهاية العام سيوقف الدعم.