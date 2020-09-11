من بيروت… إليسا تتضامن مع السودان والمغرب والأردن: الله يحمي كل الدول وناسها وانشالله ما حدا يصيبو أي مكروه!

غردت الفنانة اليسا على حسابها على تويتر متضامنة مع الصعب العربية من السودان إلى المغرب و الأردن، فكتبت: منبكي عا بيروت، ومنرجع منقرا عن الأزمات اللي عم تتنقل من سوريا للسودان للمغرب، واليوم الأردن كمان. الله يحمي كل الدول وناسها، وانشالله ما حدا يصيبو أي مكروه. عم نعيش أزمات كبيرة وما عم نعرف شو ذنب الإنسان البريء اللي عم بيموت