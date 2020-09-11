قاسم: المبادرة الفرنسية قد تتأثر بسبب الموقف الاميركي

علّق نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على ملف تشكيل الحكومة وكذلك على العقوبات على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس.

وأكّد في مقابلة مع “روسيا اليوم” أنّ الملف الحكومي ما زال في دائرة المناقشات.









وقال قاسم إن العقوبات على أي شخصية او كيان في لبنان لن تغيّر من سياسة الشعب اللبناني بتحرير ارضه، معتبرًا أنّ المبادرة الفرنسية قد تتأثر بسبب الموقف الاميركي خصوصاً أنها معالجة لمدة من الزمن تطول عدة اشهر وعلى ضوئها تتوضح النتائج.

وجدد قاسم موقف الحزب الذي يؤكد سحب عناصره من سوريا لأن وجود الحزب كان وجود معركة وقد انتهت، مشدداً على انّ الظروف هي التي تحتم العودة.