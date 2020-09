إيفانكا ترامب تعلق على اتفاق البحرين وإسرائيل

علقت المستشارة في البيت الأبيض، إيفانكا ترامب، اليوم الجمعة، على الاتفاق الذي أعلن عنه والدها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمبرم بين إسرائيل ومملكة البحرين.

وعبر حسابها على موقع “تويتر”، شاركت إيفانكا ترامب صورة من لقاء زوجها، جاريد كوشنر، مع ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى، الأسبوع الماضي، وغردت معها: “في الأسبوع الماضي، التقى جاريد بالملك حمد آل خليفة وولي عهده الأمير سلمان، في نذير جميل لاتفاق السلام التاريخي اليوم بين إسرائيل والبحرين، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة”.

Last week Jared met King Hamad al Khalifa and Crown Prince Salman, a beautiful foreshadowing of today’s historic peace deal between Israel & Bahrain, establishing FULL diplomatic relations. 🇺🇸 🇮🇱 🇧🇭

This is the 2nd agreement between Israel & an Arab nation in the past month. 🕊 pic.twitter.com/PrwjV50F3B

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 11, 2020