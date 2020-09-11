ترامب يعلن اتفاق سلام بين البحرين وإسرائيل

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تغريدة الجمعة، عن اتفاق سلام وصفه بالتاريخي بين إسرائيل والبحرين، وذلك بعد أسابيع من اتفاق مماثل أبرمته الإمارات مع إسرائيل.

وقال ترامب، في تغريدة على تويتر، إن هذا “إنجاز تاريخي جديد … دولة عربية ثانية تبرم سلاما مع إسرائيل في 30 يوما”.









وقال بيان مشترك بين الولايات المتحدة والبحرين وإسرائيل إنه تم الاتفاق على علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن ترامب سيعلن الجمعة توقيع اتفاق تطبيع تاريخي بين البحرين وإسرائيل، وذلك بعد اتفاق مماثل وقعته الإمارات الشهر الماضي.

ونقلت صحيفة جوريزاليم بوست عن مصدر إن ولي عهد البحرين سلمان حمد آل خليفة سيتواجد في العاصمة الأميركية واشنطن قبيل توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات الثلاثاء في البيت الأبيض.

وقال راديو مكان الإسرائيلي في وقت سابق إن البحرين وافقت على تطبيق العلاقات مع إسرائيل من دون ذكر تفاصيل أخرى.

وكان ترامب ألمح، الخميس، إلى أن دولة أخرى محتملة قد توقع اتفاق تطبيع مع إسرائيل دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.