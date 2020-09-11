٩ اشخاص ما زالوا في عداد المفقودين جراء انفجار مرفأ بيروت!

عرض قائد فوج الهندسة العقيد الركن روجيه خوري خلال اجتماع في قصر بعبدا مراحل عمليات البحث والإنقاذ، بالتعاون مع الفرق الأجنبية التي قدمت الى لبنان للمساعدة، والتي توزعت على قطاعات عمل متعددة، لافتاً الى انه بعد 8 أيام على وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت تم انتشال 24 جثة من الموقع، بينها 9 جثث لشهداء فوج الإطفاء، و9 من عمال الاهراءات في المرفأ.

وذكر ان عدد المفقودين حسب إفادات الأهالي بلغ 9 اشخاص.









إشارة الى أن الجيش كان اعلن منذ اسابيع ان عدد المفقودين بلغ 7 مع شخص ثامن لم يكن كان قد تم التأكد من سبب فقدانه.