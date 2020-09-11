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بالفيديو.. تحطيم صورة ميشال عون داخل القنصلية اللبنانية في باريس!

September 11, 2020

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لفتاتين دخلتا اليوم إلى مبنى القنصلية اللبنانية في باريس ونزعتا صورة الرئيس اللبناني ميشال عون عن الجدار وحطّمتاها.

ويُسمع في الفيديو صوت نسائي يعترض طريقهما ويصرخ في وجهيهما: “برّا برّا”.




وأظهرت صور من باريس أن ناشطين علّقوا على جدران القنصلية صوراً لقيادات لبنانية من مختلف الانتماءات كتب عليها كلمة Assassin  أي قاتل.

وكان المحتجون اقتحموا بعد انفجار 4 آب/ أغسطس مبنى وزارة الخارجية في بيروت، وحطّم عسكري متقاعد صورة للرئيس اللبناني قبل أن تعتقله القوى الأمنية بعد أيام.

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