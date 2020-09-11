//Put this in the section
شريط الأحداث

وهاب: ساعات أمام مصطفى أديب للإعتذار

September 11, 2020

غرد الوزير السابق وئام وهاب عبر تويتر فكتب: “ساعات أمام مصطفى أديب للإعتذار إلا إذا تمكن من تعيين باش كاتب رئيساً للجمهورية”.

وكان وهاب قد أشار في تغريدة سابقة إلى ان المعلومات تتحدث عن إصابات كثيرة بكورونا في سجن رومية عسكر ومساجين. وأضاف: “الله يخليكن ما تعملولنا فضيحة بتشبه فضيحة المرفأ. ويا ريت في شي مونة على القضاة الكسالى كي يقوموا بعملهم”.




المعلومات تتحدث عن إصابات كثيرة بكورونا في سجن رومية عسكر ومساجين . الله يخليكن ما تعملولنا فضيحة بتشبه فضيحة المرفأ . ويا ريت في شي مونة على القضاة الكسالى كي يقوموا بعملهم.

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com