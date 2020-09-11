وهاب: ساعات أمام مصطفى أديب للإعتذار

غرد الوزير السابق وئام وهاب عبر تويتر فكتب: “ساعات أمام مصطفى أديب للإعتذار إلا إذا تمكن من تعيين باش كاتب رئيساً للجمهورية”.

وكان وهاب قد أشار في تغريدة سابقة إلى ان المعلومات تتحدث عن إصابات كثيرة بكورونا في سجن رومية عسكر ومساجين. وأضاف: “الله يخليكن ما تعملولنا فضيحة بتشبه فضيحة المرفأ. ويا ريت في شي مونة على القضاة الكسالى كي يقوموا بعملهم”.









المعلومات تتحدث عن إصابات كثيرة بكورونا في سجن رومية عسكر ومساجين . الله يخليكن ما تعملولنا فضيحة بتشبه فضيحة المرفأ . ويا ريت في شي مونة على القضاة الكسالى كي يقوموا بعملهم.