الديوان الأميري في الكويت يصدر بياناً يحسم الجدل حول صحة أمير البلاد بعد “شائعات الوفاة”

أعلن الديوان الأميري في الكويت، ليل الخميس الجمعة 10 سبتمبر/أيلول 2020، أن صحة أمير البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح في حالة مستقرة، ويتلقّى العلاج المقرر، وذلك بعد أخبار تداولها ناشطون على منصة تويتر تقول إنه توفي.

وكالة الأنباء الكويتية الرسمية نشرت بيان الديوان الأميري وجاء فيه: “رداً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار عاریة عن الصحة، فقد أكد معالي وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ علي جراح الصباح، أن الدیوان الأمیري على تواصل مستمر مع معالي الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب رئیس الحرس الوطني، الذي طمأن الجمیع على صحة حضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وأن الحالة الصحیة لسموه مستقرة ویتلقى العلاج المقرر.









أضاف البيان أن “سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، رئیس مجلس الوزراء، حفظه الله، یُضمِّن البیان الأسبوعي لمجلس الوزراء فقرةً عن الوضع الصحي لحضرة صاحب السمو الأمیر، رعاه الله. ویھیب الدیوان الأمیري بالجمیع تحري الدقة، واستیفاء المعلومات المتعلقة بصحة سموه، رعاه الله، من مصادرھا الرسمیة، وألا یلتفتوا إلى الأخبار المغرضة، مبتھلین إلى الباري جل وعلا أن یمنّ على حضرة صاحب السمو أمیر البلاد حفظه الله ورعاه بالشفاء العاجل، وأن یمتعه بموفور الصحة والعافیة”.

وكان ناشطون على منصة تويتر تداولوا على مدار ساعتين أخباراً قالوا فيها إن أمير الكويت توفي ومن بينهم صحفي إسرائيلي، بينما كتب آخرون نفياً للخبر، ليبقى فريق ثالث متشككاً، إلى أن أصدر الديوان الأميري بيانه، ليؤكد أن صحة أمير البلاد مستقرة.