“مركبات سامة للغاية”.. منظمة تحذّر من خطورة الدخان المنبعث من حريق مرفأ بيروت

حذّرت منظمة غرينبيس البيئية، الخميس، من خطورة الدخان المنبعث من حريق الإطارات داخل مرفأ بيروت، لما قد يتضمّنه من ملوثات عضوية يمكن تنشّقها أو مركبات سامة للغاية.

وأوضحت المنظمة العالمية في سلسلة تغريدات “بناء على المعلومات المتداولة حول السبب وراء الحريق المشتعل في مرفأ بيروت، أنه ينتج عن حرق الإطارات جسيمات دقيقة ودخان مرئي ورماد، ولكن أيضاً الكثير من الملوثات العضوية المتطايرة التي يمكن تنشقها حتى خارج نطاق الدخان”.









ونبّهت إلى أن الدخّان قد يحتوي “مركبات شديدة السمية مسببة للسرطان، وغالباً ما تكون هذه الجسيمات من المركبات العضوية المتطايرة والكربون الأسود وغيرها من الغازات الحمضية مثل ثاني أكسيد الكبريت”.

ونصحت “جميع سكان منطقة بيروت ومحيطها البقاء في المنزل وإبقاء النوافذ مقفلة والابتعاد عنها وعن الشرفات، والالتزام بوضع الكمامات”.

واندلع حريق ضخم في مرفأ بيروت عند قرابة الساعة الواحدة ظهراً (10:00 بتوقيت غرينتش)، بدأ داخل مستودع يحوي إطارات وزيوت ثم تمدد إلى مستودعات أخرى. ورغم جهود الإطفاء المستمرة منذ ساعات بمشاركة طوافات الجيش، لم يتمكن عناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء من إخماده بشكل كامل بعد.

وأفاد الدفاع المدني عن “جيوب” لا تزال النيران فيها مشتعلة ليلاً.

وتسبب الحريق بتصاعد سحب كبيرة من الدخان الأسود، تمكن مواطنون مقيمون في ضواحي بيروت من رؤيته قبل أن يغطي سماء العاصمة، ولم يتضح بعد السبب الحقيقي وراء نشوبه، إلا أن السلطات دعت إلى فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.

AFP