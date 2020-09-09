“أين السيلاني”.. لبنانيون يهاجمون رئاسة الجمهورية بعد “اختفاء” مساعدات للمتضررين

“الشاي السيلاني” أثار الجدل في لبنان، بعد أن تحدث ناشطون عن اختفاء نحو طن و600 كلغ من الشاي، كانت قد تبرعت بها سريلانكا للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، ولكنهم اختفوا ولم يصلوا لأحد.

وبعد أن أخذ هذا الموضوع حيزا كبيرا في لبنان من الجدال على مواقع التواصل، أوضحت رئاسة الجمهورية، في بيان على موقعها، أن كمية الشاي تم توزيعها على عائلات عسكريين في لواء الحرس الجمهوري.









حادثة اختفاء الشاي الغامضة ظهرت حقيقتها إلى العلن

وعبر مغردون على تويتر عن غضبهم مما وصفوه بالسرقة، في وقت تثير هذه الحادثة تساؤلات أخرى عن مصير آلاف الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية التي وصلت إلى لبنان تباعا من مختلف دول العالم، وتؤكد على عدم الثقة بالطبقة الحاكمة بسبب فسادها الذي بدد ثقة المجتمع الدولي بها.