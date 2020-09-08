شندب: رؤساء الحكومات الأربعة مسؤولون عن تردي الوضع السني

قال الدكتور المحامي طارق شندب أنّ رؤساء الحكومات السنّة في لبنان هم المسؤولين عن حالة التردي التي وصلت إليها الطائفة السنية في لبنان بسبب ضعف مواقفهم، وبعدهم التام عن الواقع الاجتماعي المحلي والدولي وعدم قراءتهم الجيدة للوضع السياسي.

وأشار شندب في بيان تلقى بيروت أوبزرفر نسخة منه، أن رؤساء الحكومات دأبوا على مخالفة الدستور مراراً وتكراراً، وآخرها عندما سلّموا لزعيم ميليشيا حزب الله ثلاثة أسماء لاختيار أحدها كرئيس حكومة، وهذا الإجراء بحدّ ذاته يمثل سقطة دستورية كبرى.









وأضاف أن الطائفة السنية تختزن كفاءات عالية ومرموقة ولا يجب حصرها بمصالح وخيارات أربعة رؤساء حكومة شهد لبنان والطائفة السنية في عهدهم تنازلات سياسية غير مبررة.