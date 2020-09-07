بالفيديو… فضل شاكر يطلق أغنية جديدة: ”صباح الخير يا لبنان”

أطلق الفنان فضل شاكر أغنية منفردة بعنوان “صباح الخير يا لبنان”، وهي أغنية مهداة إلى لبنان بعد فاجعة مرفأ بيروت.

الأغنية من كلمات الشاعرة سهام الشعشاع وألحان الشاعر والملحن أيمن قميحة، ويعتبر هذا التعاون الأول بينهما، ومن توزيع ومكس وماستر عمر الصباغ ومن إنتاج شاكر، فيما تولّى مدير أعمال شاكر إياد النقيب الإشراف العام على هذا العمل.









تضمنت الأغنية رسائل الأمل والتفاؤل بميلاد لبنان جديد:

صباح الخير يا لبنان/ يا ساكن بفضا الوجدان/ يا أجمل ما خلق ربي/ بلد اكبر من الأحزان

صباح الخير لبوابك/ لورد مزين عتابك/ صباح الجنة ع ترابك/ يا نور وزينة الأوطان

صباحك عالمدى أخضر/ صباحك ريحة العنبر/ تجي وتفيق الفنجان”

ونشر شاكر تغريدة في حسابه عبر “تويتر” جاء فيها: “بلد أكبر من الأحزان”، وأطلق “هشتاغ” باسم الأغنية “صباح الخير يا لبنان”.

الأغنية أطلقت على القناة الرسمية لشاكر في “يوتيوب” وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وكافة المتاجر الالكترونية.

من جهة أخرى، يستعد شاكر لإصدار ألبوم جديد، لم يحدد بعد موعد إصداره، ويتضمن اغاني باللهجتين المصرية واللبنانية. ويتعاون فيه مع الشاعر والملحن أيمن قميحة في أربع اغاني، إضافة إلى عدد من الشعراء والملحنين المصريين منهم: وليد سعد، أحمد زعيم، عمرو المصري، عمرو الشاذلي، محمد رفاعي، ومحمد يونس.