سلامة: نعمل على أن تكون هناك بطاقة للشراء بقيمة 1515 للدولار

أكد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة ان “البنك المركزي لديه سيولة بحدود 19 مليار و500 مليون دولار ويمكن ان نستخدم كل ما يفوق الاحتياط الإلزامي، فنحن لدينا وقت امامنا والمجلس المركزي اتخذ قرار وابلغنا الحكومة انه لا يحق لنا استخدام الاحتياط الإلزامي لتمويل الاستيراد”.

وشدد سلامة في حديث تلفزيوني، على ان “هناك جهد لترشيد موضوع السلة الغذائية ولا يُخفى أنّ استغلالاً وتهريباً يحصلان ونعمل على أن تكون هناك بطاقة لكلّ لبناني للشراء بقيمة 1515 للدولار بهدف دعم المواطن، ونحن طلبنا من ​وزارة الطاقة​ تحديد حاجات البلد من فيول وغيره وعلى أيّ شركات يجب أن توزّع من أجل تلبية حاجات المواطن إلى أن تصبح هناك خطة واضحة”.