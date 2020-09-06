ناديا شعيب: تداول الأسماء بخفة لا يساعد في تشكيل الحكومة

أصدر مكتب رئيسة مجموعة “كلينغروب” القابضة الدكتورة ناديا شعيب البيان الآتي: “توضيحا لما نشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل عن ترشيح الدكتورة شعيب لتولي وزارة المهجرين، يهمنا إبداء الشكر لكل المتصلين الذين عبروا بمحبة عن مشاعرهم، والتأكيد أيضا أن تولي المسؤولية هو تكليف لخدمة الناس، في المجال الذي يمكن لمن يتولى المسؤولية أن يقدم فيه ما يملك من خبرات، وهو قطعا يتناقض مع تداول الأسماء الجاري بخفة، والذي لا يساعد في تشكيل حكومة على قدر أحلام اللبنانيين، مع الشكر الجزيل لجميع المخلصين الذين يعملون لإنقاذ لبنان من هذه الأزمة”.







