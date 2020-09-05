غادة عويس: الاحتلال الإسرائيلي لم يستطع خطب ودّ الشعوب العربية… التطبيع بالغصب كالزواج بالإكراه لا ينتج عنه حب ولا احترام

غردت الاعلامية غادة عويس على حسابها على تويتر، فكتبت: تفوق الاحتلال الإسرائيلي بكل شيء وكسب المعارك إلا واحدة: لم يستطع خطب ودّ الشعوب العربية.وهذا يجعله كيانا غير مرغوب به وسط محيط كاره له رافض لوجوده.التطبيع بالغصب كالزواج بالإكراه لا ينتج عنه حب ولا احترام.سيبقى الاحتلال مكروها من ملايين العرب الى ان ينتهي بطلاق اكيد وتحرّر مبين

تفوق الاحتلال الإسرائيلي بكل شيء وكسب المعارك إلا واحدة:لم يستطع خطب ودّ الشعوب العربية.وهذا يجعله كيانا غير مرغوب به وسط محيط كاره له رافض لوجوده.التطبيع بالغصب كالزواج بالإكراه لا ينتج عنه حب ولا احترام.سيبقى الاحتلال مكروها من ملايين العرب الى ان ينتهي بطلاق اكيد وتحرّر مبين✌️





— Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) September 5, 2020