تضامنا مع بيروت.. “نصرت” يتبرع بعائدات مطعمه لصالح المنكوبين

أعلن الطاهي التركي الشهير “نصرت” والمعروف بـ“حبيب الملح”، اليوم الجمعة، تضامنه مع ضحايا الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ العاصمة بيروت في أغسطس/آب الماضي، والتبرع بكامل إيرادات أحد مطاعمه في ولاية إسطنبول، كمساعدات لكل المتضررين والمنكوبين جراء الانفجار.

وقال “نصرت” في منشور على حسابه في “إنستغرام”، إنه “يوم السبت 5 أيلول/سبتمبر الجاري (غدا)، سيتم التبرع بجميع عائدات فرعنا في منطقة إتيلر Etiler (في إسطنبول) نصرةً لأهالي بيروت الذين تضرروا من الانفجار”.









ودعا “نصرت” جميع متابعيه للانضمام لهذه المبادرة، مضيفا “نحن جميعاً عائلة واحدة، يرجى الانضمام إلينا ودعمنا، ولنظهر قوتنا للجميع”.

يذكر أن الشعب التركي بأكمله انتفض لنصرة الشعب اللبناني في محنته عقب الانفجار الضخم، كما تضامن أهم النجوم الأتراك مع ضحايا هذا الانفجار.

ومطلع شهر آب/أغسطس الماضي، وعقب الانفجار الذي وقع في بيروت، استنفرت تركيا كافة منظماتها الإغاثية والإنسانية، ومن بينها إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، والهلال الأحمر التركي، وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية وغيرها، لتقديم مساعدات إغاثية عاجلة للمتضررين جراء انفجار بيروت، وذلك بتوجيهات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.